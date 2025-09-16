Kütüphaneyi yalan ettiler

Kütüphaneyi yalan ettiler

ABD’nin Florida eyaletinde iki çocuk, okullarının kütüphanesini kullanılamaz hale getirdi. Oğullarını güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyan anneler, çocuklarını bizzat polise teslim etti. Zararın boyutu dikkat çekti.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Deltona’daki Friendship Elementary isimli ilkokulda iki öğrenci, kütüphanede büyük çaplı vandalizme imza attı.

Yetkililerin açıklamasına göre 12 yaşındaki Felix Cohen Romero ile 13 yaşındaki Bentley Ryan Wehrly, gece saatlerinde kütüphaneye girerek cam kapıları kırdı, mobilyaları parçaladı ve kitapları yerlere saçtı. Ayrıca duvar ve kapılara sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Olay, polis ekiplerinin gece 01.00 sıralarında yangın alarmına yanıt vermesiyle ortaya çıktı. Görevliler, binaya girdiklerinde darmadağın edilmiş kütüphane manzarasıyla karşılaştı. Zararın yaklaşık 50 bin dolar bulduğu bildirildi.

ANNELER ÇOCUKLARINI POLİSE TESLİM ETTİ

Volusia Şerif Ofisi’nin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların yüzleri açıkça görülüyordu. Görüntüleri izleyen anneler, kendi oğullarını tanıyarak hemen yetkililere başvurdu. Ardından çocuklar polise teslim edildi.

Şerif Ofisi’nin sosyal medya paylaşımında, her iki çocuğun da yaptıklarını itiraf ettiği belirtildi. Vandalizmin ardından okul yönetimi hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

TEPKİLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Olay bölgede büyük yankı uyandırdı. Çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle nasıl bir cezai işlem uygulanacağı tartışma konusu oldu. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli adımların çocuk koruma yasaları çerçevesinde atılacağını duyurdu.

