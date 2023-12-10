Kuva-yi Milliye ile Hamas'ı bir tuttu. Murat Bardakçı’dan şoke eden sözler

Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın YouTube'da yaptığı Teke Tek Bilim programının konuğu oldu.

Teke Tek Bilim programının 'Filistin topraklarını sattı mı?' başlığıyla yayınlanan bölümünde konuşan Bardakçı’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bardakçı "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuva-yi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" ifadelerini kullandıktan sonra Fatih Altaylı “Hiç alakası yok. Kuva-yi Milliye sivil öldürdü mü?” sorusunu sordu.

Altaylı’nın sorusu üzerine Bardakçı ise "Bizde öyle bir yerleşim yoktu ki. Olsaydı öldürürdük biz de tabii ki. Ne yapacaksın?" şeklinde cevap verdi.