Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti

Kuveyt hükümeti, yapılan parlamento seçimlerinin ardından istifasını sundu.

Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah ve bakanların istifasını kabul eden Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni kabine oluşturuluncaya kadar hükümetten görevini sürdürmesini istedi.

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimleri sonucu, 50 sandalyeli Ulusal Meclise 13 yeni isim girmişti.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu Güncel
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da