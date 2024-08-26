Kuvvet Komutanları Malazgirt'te sahneye çıkmadı. İsimleri anons edilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü için Bitlis’in Ahlat ilçesine gitti. Erdoğan, ilk olarak Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından sonra protokol sahneye davet edildi.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti.

Daha önce Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demediğini belirten Zekeriya Yapıcıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun aynı karede poz vermesi kimi kesimler tarafından tepkilere neden oldu.

Davet edilen kişiler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı da bulundu.

Komutanlar sahneye çıkmadı. Komutanlardan sonra sahneye davet edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahneye geldiği görüldü.

BAHÇELİ VE YAPICIOĞLU EL ELE

Protokolde Hüda-Par Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile yan yana olduğu görüldü. Protokolde Bahçeli ve Yapıcıoğlu ellerini birlikte kaldırdı.