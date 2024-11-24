Kuvvetli rüzgar ekmek büfesini uçurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuvvetli rüzgar ekmek büfesini uçurdu

Adana Kozan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle belediye ekmek büfesi yola savrulurken, çöp konteynerleri devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle belediye ekmek büfesi yola savrulurken, çöp konteynerleri devrildi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk, yağış ve kuvvetli rüzgar Adana'da da etkili oldu. Kozan ilçesinde aşırı yağmur ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Ağlıboğaz Mahallesi, Ağlıboğaz Caddesinde Kozan Belediyesine ait ekmek büfesi de yerinden çıkarak yola savruldu.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynırları ve esnaflara ait eşyalar da yolla savruldu. Yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Kuvvetli rüzgar ekmek büfesini uçurdu

Kuvvetli rüzgar ekmek büfesini uçurdu

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