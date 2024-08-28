Kuvvetli yağış 5 gün sürecek. Meteoroloji’den uyarı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuvvetli yağış 5 gün sürecek. Meteoroloji’den uyarı geldi

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlerde yağışların 5 gün sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin açıkladığı son verilere göre özellikle Marmara ve Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklanan son tahminlere göre Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Geri kalan yerlerin ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

Rüzgarın genellikle kuzey , yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Meteoroloji ayrıca kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan uyarıda vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgar ve yerel dolu yağışlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan 5 günlük hava tahminlerinde ise Marmara, Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların Pazar gününe kadar sürmesi ön görülüyor.

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