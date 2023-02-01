NASA Kuyruklu Yıldız hakkında açıklamada bulundu. 50 bin yılda bir görülen Kuyruklu Yıldız’ın yakın zamanda geçmesi beklenirken, ne zaman geçeceği ve Kuyruklu Yıldız’ın Türkiye’den görüntülenebilecek mi merak konusu. Peki, Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu Yıldız Türkiye’den izlenecek mi?

KUYRUKLI YILDIZ NE ZAMAN GEÇECEK?

50 bin yılda bir görülen Kuyruklu Yıldız büyük bir hızla hareket ederken, NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Kuyruklu Yıldız 2 Şubat’ta Dünya’ya en yakın mesafede olacak.

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’dan yapılan açıklamaya göre Kuyruklu Yıldız Çarşamba günü Dünya ve Mars yörüngeleri arasında saatte 207 bin kilometre hızla ilerleyecek.

NASA’nın açıklamasında “Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" denildi.

Kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak.

KUYRUKLU YILDIZ TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Uzmanlar Comet 2022 E3 isimli Kuyruklu Yıldız’ın hava koşulları uygun olursa Türkiye’den de görülebileceğini belirtiyor.

AMATÖR GÖZLEMCİLER İÇİN KUYRUK YILDIZI İZLEME ADIMLARI

Havanın açık ve bulutsuz olduğu bir yer bulun.

- Şehir ışıklarını arkanıza alacak şekilde kuzey yönü açık ve karanlık bir yer seçin. Öncesinde keşif de yapabilirsiniz.

- Yabani hayvan ve diğer tehlikelere karşı güvenli yerleri seçin, ıssız yerlere tek başınıza gitmeyin.

- Hava çok soğuk olacak. Buna ek olarak, gece ısı farkını da göz önüne alarak kıyafet seçin.

- Sıcak içecek soğuk havada iyi gider. Yanınıza termosla içecek alın.

- Hava koşulları uygunsa çıplak gözle görebilirsiniz ancak yine de yanınıza dürbün almayı unutmayın.

- Stellarium, Skyview gibi gök cisimlerinin yerini anlık gösteren uygulamaları önceden telefonunuza yükleyin.

- Uygulamada arama kısmına ‘Comet 2022 E3 (ZTF)’ yazarak gökyüzünde bakacağınız yönü belirleyin

- Uygulamanız yoksa, kuzeyde Büyük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızları yönüne dönün.

- Olabildiğince yüksek, karanlık ve kuzey yönü açık bir bölgede sabırlı bir şekilde bu tarihi ana şahitlik etmeyi bekleyin.