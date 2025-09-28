Kuyrukta vize çilesi bitiyor! Türk vatandaşlarına vize müjdesi!

31 Ocak 2025'te Berlin Büyükelçisi olarak göreve başlayan Gökhan Turan, Almanya eyaletlerine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Bavyera'nın Nürnberg şehrinde Anka Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Almanya'da diplomasi, siyaset, ticaret, savunma ve güvenlik alanlarında yoğun bir ajandaları olduğunu belirten Turan, 14 başkonsolosluk ve bin civarında personel ile Türk vatandaşlarının yanında yer aldıklarını vurguladı. "Almanya’da yaşayan her bir insanımız, Türkiye ile Almanya arasında köprüler kuruyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya'daki Türk gençlerin anavatanlarına duyduğu bağlılık ve sevginin güçlü olduğunu ifade eden Büyükelçi Turan, "Gençlerimiz bunu korusunlar, ülkemizi sevmeye devam etsinler. İmkanları varsa her sene birkaç kez Türkiye’ye gitsinler, Türkçe dillerini geliştirsinler" önerisinde bulundu. Turan, gençlerin ve çocukların kaliteli eğitim almasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın iyi eğitim alması, nitelikli bireyler olarak yetişmesi aydınlık bir geleceğin teminatıdır. Eğitime yapılan yatırım, en iyi yatırımdır” şeklinde konuştu.

"ALMANYA, TÜRKİYE’NİN AVRUPA’DAKİ EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI"

Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok katmanlı ve geniş kapsamlı olduğunu kaydeden Büyükelçi Turan, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri iki ülkenin samimi bağlar kurduğunu, NATO ittifakının bu bağın vazgeçilmez unsuru olduğunu, Almanya'ya işçi göçünün de bu ittifak sayesinde sorunsuzlaştığını dile getirdi.

İki ülke arasında sağlam ekonomik bağlar bulunduğunu aktaran Turan, "Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu ticari ilişkiler sayesinde milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu, karşılıklı menfaatlere dayanan bir ilişkidir" dedi.

ŞANSÖLYE EKİMDE TÜRKİYE'DE

Almanya ile sıkı ilişkileri nedeniyle karşılıklı heyet ziyaretlerinin devam ettiğini belirten Turan, ekimde Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Ankara'yı ağırlayacağını, kısa süre sonra da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Turan, bu ziyaretlerde iki ülke halklarını doğrudan etkileyecek geniş kapsamlı müzakereler yapılacağını ifade etti.

Turan, Almanya'nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize rejimine de değinerek, vatandaşların karşılaştığı vize engellerini Alman makamlarıyla görüşmelerinde dile getirdiklerini paylaştı. Alman yetkililerin vize süreçlerini geliştirmek ve Türkiye'nin beklentilerini gidermek için adımlar attığını söyleyen Turan, başvuru yoğunluğunun personel ve teknik altyapıyı zorladığını, bu yüzden güçlendirmeler yapıldığını anlattı.

Turan, "Bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyoruz Alman makamlarında. Özellikle iş insanlarımız yönelik. Ama biz bunun daha da hızlandırılmasını ve kolaylaştırılmasını istiyoruz. Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz" ifadesini kullandı.

Almanya'da vize süreci dijitalleşiyor

Vize başvurusu kâbusa dönmüştü! Dolandırıcılar yakalandı: 8 ilde eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı