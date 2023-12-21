Kuyumcudan altın künye çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara'da geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yüksel Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, Müşteri olarak kuyumcuya gelen bir şüpheli, altın künye bakacağını söyleyerek, kuyumcudan kendisine model göstermesini istedi. Kuyumcuda çalışan görevliyi oyalayan şüpheli, el çabukluğuyla saniyeler içinde altın künye çaldı. Şüphelinin, 15 bin TL değerindeki altın künyeyi çaldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.



Hırsızlığı sonradan fark eden kuyumcu polis merkezine giderek hırsız hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, altın künyeyi çalan şahıs hakkında çalışma başlattı.