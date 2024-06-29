Kuyumcular onları bekliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuyumcular onları bekliyor

Trabzonlu kuyumcular, Temmuz ayının başlamasıyla birlikte özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerin sektöre hareketlilik kazandıracağını umut ediyor.

Gurbetçilerin gelişiyle işlerinin artacağını belirten kuyumcular, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte satışlarının da artacağını düşünüyor.

Trabzon'daki kuyumculardan Levent Çelikoğlu, Temmuz ayında gurbetçilerin gelişiyle piyasanın canlanacağını öngördüklerini ifade ederek, "Yaz ayları bizim sektörde genelde hareketli geçer. Düğün mevsimi başlar ve yurt dışından gurbetçiler gelir. Kurban Bayramı sonrası bir durgunluk yaşanmıştı. Bu durgunluğun Temmuz ayının başlamasıyla sona ereceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı ise dünyadaki ekonomik dengelerden dolayı bu yıl büyük bir değişiklik beklemediklerini belirterek, işlerdeki hareketlenmenin 15 Temmuz sonrası başlayacağını söyledi.

Tonyalı, "Dünyada gelişen olaylar altın fiyatlarını etkiliyor. Beklentilerimiz yüksek olsa da ekonomik dengelere bakıldığında bu yıl çok özel bir şey beklemiyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ancak tatil tam anlamıyla henüz başlamadı. Temmuzun 15'inden sonra bir hareketlenme bekliyoruz. Trabzon hasır bileziği, Trabzon burması ve Reşat beşliği gibi yöresel takılar en çok tercih edilenler arasında. Altın fiyatları dünyadaki olaylardan dolayı dalgalanıyor. Doların yükselmesi, ons fiyatını düşürüyor ve son bir ayda altında 200-250 TL'lik bir düşüş yaşandı. Ancak bu durumun kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 3 bin TL ve üzerinde olmasını bekliyoruz. Yatırımcılara 24 gram altın almayı tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az" diye konuştu.

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