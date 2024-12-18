Kuyumcularda yeni dönem! Bu işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlık, kuyumcularda 185 bin TL’yi aşan altın alım-satım işlemlerinde kimlik zorunluluğunun uygulanması için yeni bir çalışma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla geçmiş yıllarda kuyumculuk sektörüne yönelik önemli bir adım atarak yüksek tutarlı alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti.

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Geçtiğimiz sene 185 bin TL’ye yükseltilen bu sınır, Türkiye genelinde birçok bölgede hala tam anlamıyla uygulanmıyor.

DENETİMLER ARTACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuyumculuk ve mücevherat sektörünün Türkiye'de en büyük vergi kaçağına neden olan alanlardan biri olduğunu belirterek, bu sektöre yönelik özel bir denetim ekibinin oluşturulacağını açıklamıştı.

Bu ekipler, kuyumcuların yalnızca vergi yükümlülüklerini değil, aynı zamanda mevzuata uyumlarını da denetleyecek. Özellikle, toplam işlem tutarının 185 bin TL ve üzeri olduğu ya da birbiriyle bağlantılı işlemler sonucunda bu sınırın aşıldığı durumlarda kimlik bilgisi talep edilip edilmediği detaylı bir şekilde incelenecek.

Kimlik ibrazını zorunlu kılan bu düzenlemeye uymayan kuyumculara ağır cezalar uygulanacak. Bu kapsamda, kuyumcuların 2025 yılı itibarıyla belirlenen sınır üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı yapmayan kişilere alım-satım işlemi gerçekleştiremeyecek.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLMELİ



Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kimlik zorunluluğu uygulamasına dair vatandaşların yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çekerek, bu durumun esnaf ile vatandaş arasında gerginliklere yol açtığını ifade etti.

Sönmez "Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz" dedi.