Kuyumcuyu dövüp altınları çaldılar. Suç makinesi çıktılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Kadıköy’de kuyumcu dükkanına giren 2 kişiden biri dükkan sahibini döverken, suç ortağı vitrindeki 2.6 kilo ağırlığındaki altınları poşete doldurup kaçtılar. Yakalanan 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. 2 zanlı tutuklandı.

Kadıköy’de 18 Kasım 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sahrayıcaedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, dükkana giren 2 kişiden biri iş yeri sahibi A.D.’yi darp etti.

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Diğer şüpheli şahıs ise bu sırada vitrinde bulunan yaklaşık 2,6 kg ağırlığındaki altın takıları çöp poşetine doldurdu. Şahıslar olay yerinden kaçarken, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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Şüphelilerden Erkan E. (54) Üsküdar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, 8 suç kaydı, ‘hırsızlık ve yağma’ suçlarından olmak üzere 2 adet aranma kaydı ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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Şahsın yapılan üst aramasında, 5 bin Euro ve 38 bin 700 TL para ele geçirildi. Diğer şüpheli Ümit T. (37) hakkında ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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