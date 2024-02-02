Kuyumcuyu soymaya çalışan çifte esnaf engel oldu

Kaynak: DHA
Kuyumcuyu soymaya çalışan çifte esnaf engel oldu
Sultangazi’de evlenmek için para bulamadıklarını söyleyip kuyumcuyu soymaya çalışan çifti esnaf engelledi.

Sultangazi’nin Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda Azerbaycan Türkü olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Öznur H. ve sevgilisi 26 yaşındaki Enes E., bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestirerek içeri girdi.

Enes E., yanında getirdiği tabancayı kullanarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu esnada, çevrede bulunan esnaf olayı fark etti ve içeri girdi. Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları gözaltına aldı. Çift, polise verdikleri ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu yüzden kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını anlattı.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

İki soyguncunun tabancayla çalışanı tehdit ettiği ve esnafların soyguncuları etkisiz hale getirdiği dakikalar, güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, şahısların kuyumcuyu soymaya çalıştıkları anlar ve esnafın içeri giriş anı görünüyor.

Kuyumcu dükkanının sahibi Muzaffer Cömert, "İş yerinde değildim komşum aradı, 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar. Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar.” açıklamasını yaptı.

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Soyguncuların, evlenmek için soygun yaptıklarını söylediklerini ileten Cömert, iki şahsın da suç kaydının bulunduğunu kaydetti.
Silahlı soygunculara engel olan esnaf Mehmet Ali Avcı o anları, "Bir bağırtı duyduk, kapıya baktığımızda esnafın dükkana koştuğunu gördüm ve ben de peşinden koştum. Kapıyı açtım iki maskeli kişi. Diğer esnaf şüphelinin üzerine çullanıp dışarı doğru attılar. İçeride kalan kadını da dışarı çıkardım. Dışarıda millete bağırdım, 'Polisi arayın hırsız var' diye." ifadeleriyle anlattı.

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