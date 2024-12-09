Kuyuya düşen inek için zamanla yarış

Olay, Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir kullanılmayan 15 metre derinliğindeki su kuyusunun yanından geçen inek, dengesini kaybederek kuyu içerisine düştü.

Bir süre sonra ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince inek halat ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Her hangi bir yaralanması bulunmayan inek sahibine teslim edildi.

Malatya'da 20 metrelik kuyuya düşen 'Zaro' için itfaiye seferber oldu