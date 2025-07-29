Kuzenler arasındaki arazi anlaşmazlığı ölümle bitti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuzenler arasındaki arazi anlaşmazlığı ölümle bitti!

Karaman'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi öldü.

Karaman'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi öldü. Olay, merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuzen olan H.B. (57) ile Hüseyin Baloğlu (47) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.B, yanında bulunan av tüfeğiyle Baloğlu'nu göğsünden vurdu. Baloğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Baloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan H.B, ise jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kuzenler arasındaki arazi anlaşmazlığı ölümle bitti!

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