Kuzenlerin jetski gezisi ölümle bitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kuzenin kullandığı jetskilerin çarpışması sonucu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kuzenlerin jetski gezisi ölümle bitti

İHA'nın haberine göre, olay bugün akşam saatlerinde Boğaz Mevkiinde yaşandı. Manavgat Irmağı Sorgun Boğaz Mevkiinde Erdeniz T.(17) ve teyzesinin oğlu Emir Koşar'ın (16) kullandığı jetskiler çarpıştı.

Feci kazada Anadolu lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emir Koşar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları fenalık geçirdi. Kazaya karışan Erdeniz T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı.

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