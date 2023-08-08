Kuzey Avrupa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Avrupa’da etkili olan fırtına nedeniyle Litvanya’da 1 kişi hayatını kaybederken, İsveç’te trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı. Birçok ülkede feribot ve uçak seferleri askıya alındı.

KAYNAK: İHA
Kuzey Avrupa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi bölgesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok Baltık ülkesinde feribot ve uçak seferleri askıya alındı. İsveç’in kuzeyindeki Hudiksvall kasabasında içerisinde 120 kişinin bulunduğu yolcu treni fırtına nedeniyle raydan çıkarken, 2 kişi kazada yaralandı. Yetkililer, trenin şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle rayların altının oyulması nedeniyle raydan çıktığını belirtti.

Litvanya'da ise 50 yaşındaki bir kadın, Letonya sınırı yakınlarında ağaçların devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Polonya’dan İsveç’e, Norveç'ten Danimarka'ya ve Almanya’nın Hiddensee ve Rügen adalarına yapılan feribot seferleri askıya alındı.

Letonya'da ise rüzgarın hızı saatte 108 kilometreye ulaşırken, başkent Riga'nın güneybatısındaki Apgulde köyünde golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Baltık ülkesi Estonya'da da şiddetli yağmur ve dolu bildirildi. Danimarka'da ise yetkililer ağaç devrilme riskine karşı halkı uyarırken, Norveç'in başkenti Oslo'da sokaklar şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

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