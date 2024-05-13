Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargahı Erdoğan'a çalışma ofisi yapıldı

Haliç’in kıyısına yer alan ve uzun yıllar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargâhı olarak kullanılan tarihi Divanhane binası yenilendi.

Tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dönüştürüldü. Restorasyon ihalesinin ise 2016 yılında faaliyete geçen Valdos İnşaat'a verildiği ortaya çıktı.

Divanhane binası 1869 yılında inşa edildi ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın eski karargahı olarak kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen yıl Divanhane binasının da yer aldığı toplam 30 bin metrekarelik bir alanın imar planını değiştirmişti.

Tarihi binanın 2022 yılında Milli Savunma Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği de öğrenildi.

Daha önceki iddialar ise tarihi yapının RTE Müzesi’ne” dönüştürüleceği yönündeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da restorasyon çalışmalarını 2021 ve 2022 yılında yerinde incelemişti.

Elde edilen diğer bilgilere göre ise yapının bir bölümünün makam odası, bir bölümünün şeref salonu, bir bölümünün özel kalem masası ve diğer bölümünün kütüphane ve toplantı salonu olacağı bildirildi.

TURHAN BOZKURT PAYLAŞTI

Turhan Bozkurt da sosyal medya hesabından olayı duyurdu. Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın eski karargâh binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dönüştürüldü.

Restorasyon ihalesi de 2016 yılında faaliyete geçen Valdos İnşaat'a verildi.

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