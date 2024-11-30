Kuzey Ege'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Kuzey Ege'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde kaçak göçmen operasyonu. Yunanistan'a doğru ölüm yolculuğuna çıkan kaçaklar, denizden kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" botu yönlendirildi.

Ekipler, botlardaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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