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AB ile Britanya, Kuzey İrlanda protokolünü ele alacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Britanya Başbakanı Rishi Sunak ile Kuzey İrlanda Protokolü'nü görüşmek üzere Londra'ya gidecek.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 04:20
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Kuzey İrlanda Protokolü Londrada görüşülecek

AB ile Britanya, Kuzey İrlanda protokolünü ele alacak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Brexit sonrası taraflar arasında sorun haline gelen Kuzey İrlanda Protokolü'nü görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sunak ile bugün Britanya'da görüşeceklerini açıkladı.

Von der Leyen, İrlanda ve Kuzey İrlanda Protokolü hakkındaki karmaşık sorunların çözümü için yüz yüze çalışma kararı aldıklarını bildirdi.

Britanyalı yetkililer, son günlerde protokolle ilgili AB ile anlaşmaya varmak üzere oldukları yönünde açıklamalar yapıyordu. Britanya Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya varmak üzereyiz. Çok ilerleme kaydettik ama henüz anlaşmış değiliz." demişti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da önceki günkü açıklamasında Kuzey İrlanda konusunda yeni bir anlaşmanın sona doğru yaklaştığını söylemiş, anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulabileceğini ifade etmişti.

KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Britanya'nın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Britanya'nın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile Britanya'yla birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Britanya, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor. AB ise buna sıcak bakmıyor. (AA)

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