Kuzey ışıkları Trabzon'a kadar indi. Korkulu gözlerle seyredildi

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey ışıkları Trabzon'a kadar indi. Korkulu gözlerle seyredildi
Kuzey Işıkları...Diğer adıyla Kutup Işıkları Trabzon'da görülünce kent halkını biraz tedirgin etti. İşte kuzey ışıkları ve Trabzon fotoğrafları...

Kutup ışıkları ya da Kuzey ışıları...Diğer adıyla kutup aurorası. İşte bu fotoğraflar Trabzon'da çekildi...Yeryüzünün manyetin alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşmenin sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar, Trabzon'da böyle fotoğralandı.

İşte bu anı gören Trabzonluları biraz ürküttü. Korkulu gözlerle seyredildi. Bu ışımalar görüldüğü zamanlar genellikle geceleri olur...Ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar.

Trabzonlular sahilden bu anı böyle seyretti.

kuzeyisiklari2-001.jpg

Gece iyice çöküncü, Kutup ışıkları ya da diğer adıyla Kuzey ışıkları yerini karanlığa bıraktı.

kuzey-isiklar34.jpg

kuzeyisiklari2.jpg

kuzey-isiklari1.jpg

kuzey-isiklari444.jpg

İlgili Haberler
Kaçak sığınmacı palayla araba ve binalara saldırınca dayağı yedi
Doğu Türkistan ‘soykırımı’ tanınsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi önerge vermişti
Son Haberler
Fenerbahçe maçı öncesi uyarı Spor
Fenerbahçe maçı öncesi uyarı
Gerçek bal diye yediğiniz şoke edecek! 50 TL'ye reçel yok Yaşam
Gerçek bal diye yediğiniz şoke edecek! 50 TL'ye reçel yok
Manisa Ülkü Ocakları Başkanı bu fotoğrafı paylaşarak tehdit etti! Sinan Ateş’in ailesinden cevap geldi Gündem
Manisa Ülkü Ocakları Başkanı bu fotoğrafı paylaşarak tehdit etti! Sinan Ateş’in ailesinden cevap geldi
Farklı görüşlerin bakışıyla 100. yılında Cumhuriyet Kitap
Farklı görüşlerin bakışıyla 100. yılında Cumhuriyet
Arka cepte taşınan cüzdanlar hastalık saçıyor. Uzmanlardan kritik uyarılar Sağlık
Arka cepte taşınan cüzdanlar hastalık saçıyor. Uzmanlardan kritik uyarılar
Evinin banyosunda ölü bulundu Gündem
Evinin banyosunda ölü bulundu
Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı Spor
Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı