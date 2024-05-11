Kuzey ışıkları Trabzon'a kadar indi. Korkulu gözlerle seyredildi

Kutup ışıkları ya da Kuzey ışıları...Diğer adıyla kutup aurorası. İşte bu fotoğraflar Trabzon'da çekildi...Yeryüzünün manyetin alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşmenin sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar, Trabzon'da böyle fotoğralandı.

İşte bu anı gören Trabzonluları biraz ürküttü. Korkulu gözlerle seyredildi. Bu ışımalar görüldüğü zamanlar genellikle geceleri olur...Ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar.

Trabzonlular sahilden bu anı böyle seyretti.

Gece iyice çöküncü, Kutup ışıkları ya da diğer adıyla Kuzey ışıkları yerini karanlığa bıraktı.