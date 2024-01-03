Kuzey Kıbrıs’ın gözü Adıyaman’da: İsias Oteli davası başlıyor

6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının ilk duruşması görülecek. İlk duruşma için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülevek olan dava için, davacı sayısının fazlalığı sebebiyle özel bir salon ayarlandı. Adliyenin bodrum katında bulunan konferans salonu mahkeme salonuna dönüştürüldü.

Duruşmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokratın da takip edeceği bildirildi.

İsias Oteli davasında, 5’i tutuklu olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında “Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları isteniyor.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, İsias Otel’de 39’u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden turnuva için gelen voleybolcu, öğretmen ve antrenör, 47’si ise 47’si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1’i personel toplamda 72 kişi hayatını kaybetti.