Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden savaş çıkaracak sözler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong Kuzey Kore Rodong Gazetesi’nde yayınlanan yazısında, “ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin de dahil olduğu bir paçavra grubu ortaya çıkararak boş gürültü çıkardı." ifadelerine yer verirken, "Bu sahnede ABD’yi korkmuş havlayan bir köpekle karşılaştırmadan edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPA ÇENENİ"

Kim Yo Jong Ağustos ayında Nükleer silahsızlanma karşılığında ekonomik yardım teklifini yineleyen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'a "kapa çeneni" şeklinde cevap vermişti.