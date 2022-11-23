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Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden savaş çıkaracak sözler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD’yi korkmuş havlayan bir köpeğe benzetti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:58
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Kuzey Kore lideri Kim Jong- Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong savaş çıkaracak sözler. ABD’yi havlayan köpeğe benzetti

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden savaş çıkaracak sözler
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong Kuzey Kore Rodong Gazetesi’nde yayınlanan yazısında, “ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin de dahil olduğu bir paçavra grubu ortaya çıkararak boş gürültü çıkardı." ifadelerine yer verirken, "Bu sahnede ABD’yi korkmuş havlayan bir köpekle karşılaştırmadan edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPA ÇENENİ"
Kim Yo Jong Ağustos ayında Nükleer silahsızlanma karşılığında ekonomik yardım teklifini yineleyen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'a  "kapa çeneni" şeklinde cevap vermişti.

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hasan ali
23.11.2022 16:35
cokdogru söylemiş abd dünyadan silinmedikce dünyaya rahat yok  
 
Abbas
23.11.2022 16:21
ABD bu kafa ile giderse, dünyayı babasının malı sanıp, ülkelerde gerçek demokrasiyi getirmek istemezse, bu tip mongollar daha çok konuşur  
 
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