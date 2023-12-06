Kuzey Kore Lideri 'lütfen çocuk yapın' diyerek ağladı. Binlerce anneyle buluştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu belirterek, kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağırmıştı.

Kim Jong Un, "5. Ulusal Anneler Buluşması" sebebiyle binlerce Kuzey Koreli anneyle bir araya geldi.

Konferansın başında ve sonunda konuşma yapan Kim, ülkedeki doğum oranın düşüşüne dikkati çekerken gözyaşlarına boğuldu.

Kim, Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, çocuğa iyi bakım ve eğitim sağlamak, annelerimizle çözmemiz gereken aile konularımız." dedi.

Kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağıran Kim, doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu söyledi.

Kim, "Bu görevler arasında çocuklarımızı devrimimizi kararlılıkla ileriye taşıyacak şekilde yetiştirmek, son zamanlarda artan sosyalist olmayan uygulamaları ortadan kaldırmak, aile uyumunu ve toplumsal birliği teşvik etmek, sağlam bir kültürel ve ahlaki yaşam biçimi oluşturmak, komünist erdemleri ve yardımlaşma kültürünü toplumumuza hakim kılmak, azalan doğum oranını durdurmak, çocuklara iyi bakmak ve onları etkili bir şekilde eğitmek yer alıyor" şeklinde konuştu.