Güney Kore ile sürtüşme halinde olan ve savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, milli marşının sözlerini değiştirdi.

Kore'de kullanılan bir ölçü biriminden faydalanılarak kaleme alınan ve Kore Yarımadası’nın tamamını ifade eden “Üç bin ri'lik güzel vatanım” ifadesi Kuzey Kore’nin milli marşından çıkarılarak, yerine “Dünyadaki güzel vatanım” ifadesi kullanıldı.

Yapılan bu değişiklik uzmanlar tarafından, Kim Jong-Un’un Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçme politikasının işareti olarak yorumlandı.

BİRBİRİNE DÜŞMAN İKİ DEVLET

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olurken, geçen yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang - Seul arasındaki ilişkiyi “birbirine düşman iki devlet” arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.

Son olarak dün Seul’un kabul ettiği deniz sınırı olan “kuzey sınır çizgisini” tanımadıklarını ifade eden Kim, “Düşman tarafımızdan kabul edilen deniz sınırına girdiğinde, bunu Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlal ve silahlı bir provokasyon sayacağız” dedi.

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Kim’in tanımayı reddettiği ve güç kullanarak savunma sözü verdiği fiili deniz sınırının “kararlılıkla savunulacağı” belirtilmişti. Gelişmeler, bölgede askeri çatışma endişelerini artırmıştı.