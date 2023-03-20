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Kim’den orduya ‘Savaşa hazır olun’ talimatı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, orduya nükleer saldırı düzenlemeye hazır olma talimatı verdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:03
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Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı

Kim’den orduya ‘Savaşa hazır olun’ talimatı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore’ye yönelik olası bir nükleer saldırının simülasyonunu kızıyla birlikte izledi.

ABD ve Güney Kore'ye yönelik olası bir nükleer saldırının simülasyonunu takip eden Kim, son dönemde bölgede ortak tatbikat düzenleyen iki ülkeye karşı sert açıklamalar yaptı. Son dönemde yanından ayırmadığı kızıyla nükleer tatbikatı izleyen Kuzey Kore lideri, ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahların da kullanıldığı tatbikatının ülkesini tehdit ettiğini söyledi.

Kuzey Kore tatbikatında kısa menzilli füzelerin yanı sıra balistik füze de fırlatıldı. Kuzey Kore devlet haber ajansı KNCA, tatbikatın “düşmana uyarı” niteliğinde olduğunu ve ülkenin savaşa hazırlık durumunun test edildiğini aktardı.

ART ARDA FÜZE DENEMELERİ

Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken Kuzey Kore, 15, 16 ve 19 Mart'ta füze denemeleri yaptı.

Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.

Japonya, denemeyi "Tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 5, yılbaşından bu yana da yaklaşık 20 füze denemesi yaptı.

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