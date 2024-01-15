Kuzey Kore şimdi de katı yakıtlı hipersonik füze denedi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Kuzey Kore şimdi de katı yakıtlı hipersonik füze denedi
Bütün dünya tarafından gerginlikle takip edilen Kuzey Kore füze denemelerine bir yenisini ekledi. Kuzey Kore şimdi de, ucu hipersonik silahla donatılmış katı yakıtlı füzeyi denediğini açıkladı

Kuzey Kore bugün yaptığı açıklamada, hipersonik savaş başlığına sahip yeni bir katı yakıtlı orta menzilli füzenin uçuş testini yaptığını ve bölgedeki uzak ABD hedeflerini vurmak için tasarlanmış daha güçlü, tespit edilmesi daha zor silahların üretiminin peşinde olduğunu açıkladı.

Deneme fırlatmasının, Kuzey Kore'nin yeni bir katı yakıtlı orta menzilli füze için motorları başarıyla test ettiğini açıklamasından iki ay sonra gerçekleştiği vurgulandı. Bunun, Guam ve Japonya'daki ABD askeri üslerini hedef alan silah serisini ilerletme çabasını yansıttığı da yapılan yorumlar arasında yer aldı.

Kuzey Kore Resmi Merkezi Haber Ajansı, deneme fırlatmasının, füzenin katı yakıtlı motorlarının güvenilirliğini ve hipersonik savaş başlığının manevra kabiliyetine sahip uçuş yeteneklerini doğrulamayı amaçladığını söyledi. Ajans, testi başarılı olarak nitelendirdi ancak uçuş ayrıntıları vermedi.

KCNA, ülkenin düzenli silah geliştirme faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söylediği testte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bulunup bulunmadığı hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

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