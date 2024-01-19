Kuzey Kore şimdi de sualtında nükleer silah test etti

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu hafta Kore Yarımadası yakınlarında düzenlediği ortak deniz tatbikatına karşı bir misilleme olarak, sualtı nükleer silah sistemi "Haeil-5-23"ün test edildiğini duyurdu. Bu tatbikat, Kuzey Kore’nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden ve yılın başından bu yana devam eden bir dizi düşmanca askeri manevra olarak görülüyor.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Jeju Adası açıklarındaki sularda gerçekleştirilen bu tatbikata tepki olarak, “Haeil-5-23” adlı geliştirilmekte olan sualtı nükleer silah sistemini Japon Denizi’nde test ettiğini belirtti. Kuzey Kore ordusu, ABD ve müttefiklerinin düşmanca askeri manevralarını caydırmaya devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, “ABD ve yandaşlarını, Kuzey Kore’nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden pervasız eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz ve bu eylemlerin yol açacağı feci sonuçlar konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore, 2023 yılında, görevi patlama yoluyla büyük ölçekli bir tsunamiyi tetiklemek olan sualtı nükleer saldırı aracının ilk testini gerçekleştirmişti. Bu, Kuzey Kore’nin nükleer yeteneklerini geliştirmeye yönelik süregelen çabalarının bir parçası olarak görülüyor.