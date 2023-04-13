﻿Kuzey Kore'den füze denemesi: Japonya’da halka tahliye çağrısı yapıldı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

"J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.

Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti. (AA)