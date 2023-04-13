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Kuzey Kore'den füze denemesi: Japonya’da halka tahliye çağrısı yapıldı

Japon hükümeti Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu, "J-Alert" erken uyarı sistemi, halka tahliye çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 03:56
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Kuzey Kore'den füze denemesi: Japonya’da halka tahliye çağrısı yapıldı

Kuzey Kore'den füze denemesi: Japonya’da halka tahliye çağrısı yapıldı
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

"J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.

Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti. (AA)

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