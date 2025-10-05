Kuzey Kore’den nükleer rest! Kim Jong Un’dan ABD ve Güney Kore’ye sert uyarı

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da düzenlenen bir askeri sergi, dünya gündemine bomba gibi düştü. Lider Kim Jong Un’un sert açıklamaları, ABD ve Güney Kore’ye yönelik nükleer uyarılarla dolu bir konuşmaya sahne oldu. Bölgedeki tansiyonu yükselten bu çıkış, uluslararası toplumda endişe yaratırken, Kim’in nükleer caydırıcılığı “barışın garantisi” olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Peki, bu açıklamalar Kore Yarımadası’nda yeni bir krizin habercisi mi?

SAVUNMA KAPASİTESİNE ÖVGÜ

Pyongyang’da 4 Ekim’de düzenlenen Savunma Geliştirme-2025 askeri teçhizat sergisi, Kuzey Kore’nin askeri gücünü gözler önüne serdi. Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kim Jong Un serginin açılışında yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerinin nükleer caydırıcılık dahil sürekli modernizasyonuna vurgu yaptı. Kim, devletin savunma kapasitesinin üstünlüğünü korumanın hayati olduğunu belirterek, “Rehavete kapılmadan askeri kapasitemizi istikrarlı bir şekilde geliştirmeliyiz” dedi.

ABD VE GÜNEY KORE’YE SERT ELEŞTİRİ

Kim Jong Un, konuşmasında ABD ve Güney Kore arasındaki askeri işbirliğini hedef aldı. İki ülke arasındaki “nükleer askeri ittifakın” hızla ilerlediğini savunan Kim, Washington’un Kore Yarımadası’ndaki askeri varlığını artırarak önleyici saldırı hazırlığı yaptığını öne sürdü. “ABD, bölgedeki askeri varlıklarını genişletiyor; bu, ülkemizin ve komşu ülkelerin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturuyor” diyen Kuzey Kore lideri, bu adımların bölgesel barışı tehlikeye attığını ifade etti.

“GÜVENLİ BİR YER Mİ, DÜŞÜNSÜNLER”

Kim Jong Un, Pyongyang’ın bu tehditlere kayıtsız kalmayacağını vurguladı. “Düşmanın güvenlik durumunun nereye gittiğini düşünmesi gerektiğini söylüyorum” diyerek ABD ve Güney Kore’ye meydan okudu. Güney Kore topraklarının her koşulda güvenli bir yer olup olmadığını sorgulayan Kim, Pyongyang’ın “özel varlıkları” için yeni hedefler belirlediğini belirtti. Bu ifadeler, Kuzey Kore’nin olası misilleme planlarına işaret ederken, uluslararası toplumda gerginliği artırdı.

PYONGYANG’IN DURUŞU

Kim Jong Un, konuşmasında nükleer caydırıcılığın ülkesinin barışını korumanın anahtarı olduğunu yineledi. “Savunma kapasitemiz, barışın garantisidir” diyen lider, ek önlemler alacaklarını da duyurdu.