Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

KAYNAK: İHA
Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı


Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yollarda küreme çalışması başlatıldı.

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Olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

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Trafiğin güçlükle ilerlediği otoyolda, özellikle Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin saatlerdir kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik normal seyrine döndü.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda görev yapan Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

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