Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde gerçekleşen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde seyreden N.T. idaresindeki otomobil sebebi bilinmeyen nedenle takla atarak yan yola gitti. Kaza sırasında otomobilde bulunan M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını yitirirken, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T. isimli çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma gerçekleştirirken takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.