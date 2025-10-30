Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkii savaş alanına döndü.
Seyir halindeki araç, sağ şeritte seyir halindeki soda yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri kullanılamaz hale gelen binek araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışması sonrasında cenaze morga kaldırılırken araçlarda otoparka çekildi. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuyor.