Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza. 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri bariyerlere çarptı.

Kaza sırasında 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

TRAFİKTA AKSAMA YAŞANDI

Zincirleme kaza nedeniyle, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyolun iki şeridi bir süre için trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri tarafından trafikte kontrolü geçiş saplanırken, kazalı araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü.