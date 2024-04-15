Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi. 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye mevkiinde meydana gelen olayda, A.Y.'nin kontrolündeki 34 DKE 878 plakalı TIR, İstanbul istikametine seyir halinde ilerleyen şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek devrildi.

KAZA NEDENİYLE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR’da sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. A.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaşanan kazada yaralanan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.