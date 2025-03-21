KVKK'dan TürkNet açıklaması: 244 binden fazla abonenin verileri çalındı

Söz konusu sızıntıda müşterilerin ad-soyad, telefon numarası, abonelik numarası, TC kimlik numarası, abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri gibi verilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

244 BİN 396 ABONENİN KİŞİSEL BİLGİLERİ SIZDIRILDI!

Geçen hafta ortaya çıkan TurkNet'teki veri sızıntısıyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) açıklamada bulundu. KVKK, yaptığı açıklamada 244 bin 396 abonenin kişisel verilerinin sızdırıldığını duyurdu.

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

KVKK, sızıntı sonucu ortaya çıkan verilerin listesini de paylaştı:

- Ad-Soyad

-Telefon Numarası

-Abonelik Numarası

-T.C. Kimlik Numarası

-Abonelik Devre Bilgileri

-Adres

-Statik IP Bilgileri

KVKK, açıklamasında veri sızıntısıyla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini vurguladı. Kurum, incelemeler tamamlandıktan sonra alınacak tedbirler ve uygulanacak yaptırımlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.