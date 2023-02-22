KYK burs başvurusu 2023

KYK bursu, başvuru yapan öğrencilere ücretsiz ve iadeli olarak verilmektedir. Hem yeni sörfçüler hem de orta sınıf öğrencilerinin başvurabileceği KYK burs devlet ödemeleri başvurusu her yıl e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Ekim ayında, en çok araştırılan burs başvurusu açılacak ve KYK bursları başvurusu ne zaman gönderilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yatak Odası'nın kurulması tarafından açıklanan tarih genellikle Ekim haftasıdır.

KYK Burs Başvurusu Şartları

Devlet ödemeleri devlet tarafından öğrencilere verilen KYK bursu şartlarını yerine getirmelisiniz. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen KYK burslarına başvuru koşulları;

- Örgün üniversite eğitimi gereklidir

- Açık öğretim ve uzaktan eğitimden yararlananlar

- Burs başvurusunda bulunamazlar

- Yurt dışında okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları KYK bursuna başvurabilirler

- Gece okulu olarak bilinen lise öğrencileri burs başvurusunda bulunabilirler.

- Hibe/kredi taahhüdü e-Devlet üzerinden zamanında onaylanmalıdır

Yukarıdaki şartlara bağlı olarak öğrencinin kredi veya burs alıp almayacağı belirlenir. KYK bursu veya KYK kredi başvurusu da yine aynı site üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca KYK burslarından yararlanacak olanlar;

- Şehit Oğulları, (Şehit bekar ise kardeşi bekardır)

- Gazi Çocukları, (Veteriner bekar ise)

- Tıbbi komisyondan şikayeti olan %40 veya daha fazla engeli olan öğrenciler,

- Anne ve babası ölmüş olanlar,

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında lise ve dengi eğitimini tamamlayanlar,

- Lise ve dengi eğitimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar,

- Milli Amatör Öğrenci Sporcular

KYK burs başvurusu için https://www.devletodemeleri.com ziyaret ederek detaylı başvuruya ulaşabilirsiniz