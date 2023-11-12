KYK skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 40 öğrenci hastanelik oldu

Bomba 32’nin haberine göre; Isparta Gençlik Ve Spor Bakanlığına bağlı KYK kız yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra bulantı ve kusma şikayetleriyle Süleyman Demirel Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Öğrenciler Acil Serviste tedavi altına alındı.

TAVUK YEMEĞİNDEN SONRA OLMUŞ

KYK yurdunda dün akşam çıkan tavuk yemeğini yiyen öğrencilerden 17’si dün, geri kalan 23 öğrenci ise bugün hastaneye başvurdu. Öğrencilerin yediği tavuktan zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.

KYK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DENETLEMİŞTİ

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, bir önceki gün KYK yurtlarını ziyaret ederek, özellikle yemekleri denetlemişti. Bu denetimin ardından böyle bir durumun yaşanması da akıllarda soru işareti bıraktı.