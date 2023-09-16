KYK yurdunda şeyh ‘onuruna’ iftar verdi, Vakıflar’a müdür olarak atandı

Sakarya’da uzun yıllar boyunca KYK Yurt Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan ve geçtiğimiz yıl Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Atanan Arif Özsoy, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü görevine atandı.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre Özsoy, Sakarya’da görev yaptığı sırada birçok tartışmalı uygulamalar ile gündeme gelmişti.

Özsoy, kendisini ‘21 tarikatın şeyhi’ olarak tanıtan Irak kökenli Muhammed Huseyni onuruna 18 Nisan 2021’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ayşe Hümeyra Ökten Yurdu’nda bir iftar programı düzenlemişti.

Söz konusu programda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş de yer almıştı.

Özsoy’un Muhammed Huseyni ile ilişkisi bununla da sınırlı değil. Özsoy ve beraberindeki heyet tartışmaların odağındaki Muhammed Huseyni’yi İstanbul Sultanbeyli’deki karargahında da ziyaret etmişti.