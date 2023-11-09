KYK yurdunda skandal! Öğrencinin yemeğinden çıktı

KYK mağduriyetleri sürüyor. Bu kez de mide bulandıran haber Bolu'dan geldi. İddialara göre Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin KYK yurdunda kalan bir öğrencinin yemeğinden arı çıktı.

KYK yurdunda skandal! Öğrencinin yemeğinden çıktı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Aytunç Ürkmez'in haberinde yer alan bilgilere göre; MEB’e bağlı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilere dağıtılan yemeklerden çıkan mide bulandıran şeyler, bir kez daha hijyen sorununu gözler önüne serdi.

Yaklaşık 250 öğrenciye hizmet sunan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin yemekhanesinde patlıcan yemeğinden “tel”, makarnadan “taş”, bulgur pilavından “kurt” ve havuçlu patates yemeğinden ise “ölmüş arı” çıktı.

Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı yemekler için öğrencilerin 22 gün için 400 lira ücret ödedikleri de öğrenildi. Öğrencilerin şikâyeti üzerine valilik soruşturma başlattı.

İŞTE KYK YURDUNDAKİ ÖĞRENCİYE REVA GÖRÜLEN YEMEK

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