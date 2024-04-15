KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü
Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken, herhangi patlamanın yaşanmaması faciayı önlemiş oldu.

Akşam saatlerinde Gölhisar ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunun mutfak kısmında meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre yangını söndürmeye çalışan personelin müdahalesi yetersiz kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

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İhbar üzerine olay yerine Gölhisar ve Yusufça itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman yurtta paniğe neden oldu. Yangının elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilirken, uangınıın çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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