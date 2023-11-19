KYK yurdunda 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma

Samsun’da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Karadeniz Kız Yurdu’ndaki öğrenciler sosyal medyadan yemeklerinden böcek çıktığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşımların ardından Samsun Valiliği fotoğraflara soruşturma başlattı.

KYK yurdunda 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma

Yurtta 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma yemeğinden çıktığı öne sürülen böcek ve somun ile ilgili Samsun Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı 2 bin 420 öğrencinin kaldığı ve bu yıl açılan Karadeniz Kız Yurdu’nda iddiaya göre bir öğrencinin yemeğinden böcek ve demir somun çıktı.

Öğrenci sosyal medyada, “Samsun Karadeniz Kız Yurdu'ndan kareler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” notuyla fotoğraf paylaştı.

Samsun Valiliği, tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Paylaşımın doğru olup olmadığı da araştırılıyor.

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