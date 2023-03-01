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Mbappe'den flaş Türkiye açıklaması

TFF'nin düzenlediği yardım kampanyasına Kylian Mbappe'de katıldı. Fransız yıldız "Bu yaşananlar büyük bir trajedi" dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 22:19
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Kylian Mbappe'den flaş Türkiye açıklaması

Mbappe'den flaş Türkiye açıklaması
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TFF'nin düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyasına PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de katıldı.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİI"
Programa telefonla bağlanan Kylian Mbappe, "Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Türkiye için elinden geleni yapacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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