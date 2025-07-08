Kylie Jenner ve Timothee Chalamet Saint-Tropez’de paparazzilere yakalandı! Bandana ve şapka kombini olay yarattı

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, aşklarını uzun süredir gizlemiyor. Birkaç ay önce ilk kez kırmızı halıda el ele görünerek ilişkilerini resmen duyurdular.

Önceki gün Saint-Tropez’deki Shellona Plajı’nda görüntülenen çiftin neşeli tavırları gözlerden kaçmadı. Ancak asıl dikkat çeken, Timothee Chalamet’nin garip tarzı oldu.

Başına şapka takıp yüzünü gizlemeye çalışan Timothee, yetmemiş gibi şapkasının üstüne bandana bağladı. Bu, oldukça tuhaf bir görüntü sergileyerek saklanma çabasıydı.

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Bunun nedeni, genç yıldızın yeni filmi Dune: Messiah için çalışmalara başlaması. Timothee’nin şapka ve bandanayla başını gizleme çabası da bu yüzdendi.

FİLM İÇİN SAÇLARINI KAZITTI

Söylentilere göre, film için saçlarını kazıtan oyuncu, yeni görünümünü ve filmdeki halini şimdiden göstermek istemediği için böyle bir önlem aldı.

İkili, 2023’te gizlice görüşmeye başladı. Beş ay sonra bir Beyonce konserinde öpüşürken yakalanmalarıyla aşkları ortaya çıktı.

O zamandan beri Kylie, Chalamet’in ödül törenlerinde sıkça göründü. Ancak ilk ortak kırmızı halı görünümleri, Mayıs’ta Roma’daki David di Donatello Ödülleri’nde oldu.

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Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Travis Scott’tan iki çocuğu bulunuyor. Timothee Chalamet ise geçmişte Lourdes Leon, Lily-Rose Depp ve Eiza Gonzalez gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.