Meteorolojiden yapılan uyarılar dikkate alındığında Türkiye bir soğuk hava dalgası etkisine girmiş durumda. La Nina Kışı olarak adlandırdıkları hava durumu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, La Nina Kışı nedir? La Nina kışı ne zaman geliyor? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, soğuk havalar şiddetini artıyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek.

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun bir kar yağışı etkisi altında olacak.

10 Aralık tarihinden itibaren kış ayının etkilerinin hissedilmeye başlanacağını belirten uzmanlar soğuk ve sert bir kış yaşanacağını belirtti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacağını aktardı. Dr. Okan Bozyurt, "Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından itibaren 2022-2023 La Nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

LA NİNA KIŞI NE ZAMAN GELİYOR?

La Nina Kışında 2022-2023 mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.