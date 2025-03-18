Ladin fiyatları 660 doları aştı

Mart ayında ladin vadeli işlemleri, bin adet tahtanın 660 doları geçmesiyle 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, inşaat sektöründe yaşanan talep artışı ve arz sıkıntılarının etkisiyle hız kazandı. ABD'deki konut başlangıçları, Şubat ayında beklenmedik şekilde %11,2 oranında arttı. Bu da inşaat malzemelerine olan talebin arttığını gösterdi. İnşaat sektöründe yaşanan bu ivme, ladin talebini de artırdı.

Kereste fiyatları tırmanıyor

KANADA ÜRETİMİNDE AZALMA VE ARZ SIKINTISI

Arz tarafındaki sıkıntılar, Kanada’daki üretim kesintilerinin etkisiyle daha da derinleşti. Orman yangınları, mevsimsel ağaç kesimlerinin yavaşlaması ve testere değirmeni kapanışları, Kuzey Amerika’daki yumuşak odun kapasitesini 3.1 milyar tahtadan daha fazla azalttı. Bu durum, piyasada ciddi bir arz açığına neden oldu. Bu tür arz sıkıntıları, fiyatları yukarı yönlü etkileyerek inşaat sektörünü zora soktu.

TİCARET BELİRSİZLİKLERİ VE ABD GÜMRÜK TARİFE ARTIŞI

Diğer bir faktör ise, ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda yaşanan belirsizlikler oldu. Şu anda %14.5 olan gümrük tarifelerinin iki katına çıkarılması bekleniyor. Bu durum, inşaatçılara hammadde stoklama yoluna gitme konusunda baskı yaparak fiyatların artmasına yol açtı. Tarihsel olarak, inşaatçılar stoklama yaptığında fiyatlar %25’e kadar yükseldiği görülmüştür.

MİLLS YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARI BEKLİYOR

Ladin üreticileri, gelecekteki ticaret kısıtlamaları ve tedarik zinciri aksaklıklarını göz önünde bulundurarak fiyatlarını artırma yoluna gitti. Şu anda, ladin işleyen fabrikalar, fiyatları %25 ile %65 arasında artırmış durumda. Bu fiyat artışları, piyasada ciddi bir volatiliteye yol açtı ve inşaat sektörü için belirsizlik yaratmaya devam ediyor. İnşaatçılar bu durumu geçici bir çözüm olarak görürken, bu fiyat artışları inşaat projelerinin maliyetlerini daha da artıracak gibi görünüyor.

PİYASADA VOLATİLİTE VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Piyasada yaşanan bu belirsizlikler ve yüksek fiyatlar, yatırımcıların ve inşaatçılarının dikkatini çekerken, ileriye dönük olarak daha fazla dalgalanma yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, ladin ve diğer inşaat malzemelerinin fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da artabileceğini öngörüyor.