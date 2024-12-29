Laf atma kavgası emniyette bitti: 2 gözaltı

Başlangıçta eğlence merkezinin içinde başlayan tartışma, kısa sürede sokağa taşarak büyüdü.
POLİS, BEKÇİ VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Müdahale sırasında etkisiz hale getirilen 2 kişi, gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın olduğu sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, gözaltına alınan şahısların sağlık raporu için hastaneye götürüleceği ve ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.