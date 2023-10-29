Lahana suyu diyeti nasıl yapılır

Editör: Filiz Kıral

Lifli yapısından dolayı bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayan lahana şifa deposu. Peki, lahananın suyu ne işe yarar, zayıflamaya yardımcı olur mu? İşte yanıtları…

LAHANA SUYUNUN YARARLARI

Lahanada bolca kükürt ve klor yer alır. Bu maddeler ise vücudunuzu arındırmaya yardım eder.

Lahana suyunda iltihap giderici bir etki bulunur. İdrar yolu enfeksiyonunda ve çeşitli iltihaplarda lahana suyunun içilmesi önerilir. Çünkü lahana suyu kısa sürede vücutta oluşan iltihapları temizleyecektir.

Eğer kan değerleriniz düşükse lahana suyu içebilirsiniz. Lahana suyu kansızlık problemi yaşayan kişilerin kan değerini yükseltecektir.

Lahana suyu kalp ve damar hastalıklarına karşı tüketilebilecek sağlıklı bir içecektir. Damar sertliği riskini en aza indirir.

Lahana suyu cilde faydaları ile de dikkat çekiyor. Antioksidan ve bol mineralli bir sebzeden elde edildiği için ciltte yağlanma ve sivilce oluşumunu önlemektedir. Lahana suyu içerek hem vücudunuzu hem de cildinizi toksinlerden arındırmış olursunuz.



Lahana suyunda yer alan antioksidan maddeler sayesinde, bağırsaklarınızda oluşan zararlı maddelerin atımı kolay olacaktır. Yani ödem ve şişlik gibi problemleri lahana suyu ile giderebilirsiniz.

Bağırsak sisteminin daha aktif çalışmasına destek olan lahana suyu sizi kolon kanserinden de koruyacaktır.

Gün içinde yorulan bedeninizin ihtiyacı olan enerjiyi lahana suyundan alabilirsiniz. Lahana suyu içerek kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz.

Solunumu da rahatlatıcı etkisi ile dikkat çeken lahana suyu, boğaz enfeksiyonunda doğal bir ilaç olarak tüketilebilir. Boğazı yumuşatarak rahatlatır ve daha rahat nefes almanızı sağlar. Bu etkisi ile bademciklerde oluşan iltihaplar da temizlenir.

LAHANA SUYU ZAYIFLATIR MI?



Lahana suyunda kükürt bulunuyor. Kükürt bağırsak sağlığını koruyan bir maddedir. Tıpkı soğan ve sarımsak gibi hem vücut direncinizi korur hem de yağ yakımını hızlandırır. Lahana suyu da bu özelliğe sahiptir. Ayrıca zayıflamanız için gerekli olan diyet lifleri de lahana suyunda bulunuyor. Lahana suyu ile nasıl zayıflarım diyorsanız, gün içinde lahana suyu tüketmenizi tavsiye edeceğiz. Ödem problemini ortadan kaldırıp öncelikle ödemden kurtulabilirsiniz.