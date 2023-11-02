Sürekli gaz ve şişkinlik şikayeti olanlara mucize çözüm ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

Diyetisyen Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, FODMAP diyetinin kilo vermek için değil, rahatsızlıkları tedavi etmek için uygulanan bir diyet olduğunu belirtti.

FODMAP, Fermente edilebilir, Oligosakkaritler, Disakkaritler, Monosakkaritler ve Polioller kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve sindirimi zor olan bir karbonhidrat grubunu ifade eden bir kısaltmadır.

FODMAP diyeti, bu karbonhidratların huzursuz bağırsak sendromu veya ince bağırsakta bakteri artışı gibi rahatsızlıklara neden olan gıdaları belirlemeye yarayan bir diyet yöntemidir. Bu rahatsızlıkların nasıl anlaşılabileceğini anlatan Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, “Yemekten sonra pantolonunuzun dar geldiğini, şişkinlik hissettiğinizi fark ediyorsanız, bunun sebeplerinden biri SIBO yani ince bağırsakta zararlı bakterilerin çoğalması olabilir” dedi.

“KİLO VERMEK İÇİN DEĞİL, RAHATSIZLIKLARI TEDAVİ ETMEK İÇİN BİR DİYETTİR”

Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "FODMAP diyeti, sindirimi zor olan ve bağırsaklarda rahatsızlık yaratan belirli karbonhidratları içeren gıdaların kişinin beslenmesinden çıkarılmasını amaçlayan bir beslenme biçimidir. Düşük FODMAP diyeti, sindirimi bozan gıdaları ortadan kaldırarak bağırsak duvarına kendini iyileştirme fırsatı tanır ve bağırsak florasının sağlıklı dengesinin yeniden kurulmasına katkı sağlar. Belirtileriniz iyileşirse, hangi gıdaların sınırlanması gerektiğini belirlemek için düşük FODMAP diyetini kullanabilirsiniz” diye konuştu.

Düşük FODMAP diyetinin kimler tarafından uygulanabileceğini açıklayan Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, “Düşük FODMAP diyetine ihtiyaç duyulan belirtiler; bağırsaklarda ağrı, ishal, mide bulantısı, gaz ve şişkinliktir. Bu diyet uzun süreli yapılması gereken bir diyet değildir. Kilo vermek için değil, rahatsızlıkları tedavi etmek için bir diyettir” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK VE YÜKSEK FODMAP İÇEREN BESİNLER FODMAP

Bu diyetinin mutlaka diyetisyen gözetiminde yapılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Öten, yüksek ve düşük FODMAP içeren besinleri ve FODMAP diyetinin aşamalarını şöyle sıraladı:

"Yüksek FODMAP içeren besinler arasında; enginar, kuşkonmaz, pancar, brokoli, brüksel lahanası, lahana, sarımsak, pırasa, soğan, karnabahar gibi sebzeler; buğday, arpa, çavdar ve bunlardan yapılan unlu ürünler; fasulye, nohut, mercimek, bezelye, soya fasulyesi gibi kuru baklagiller; inek, keçi ve koyun sütü ve bunlardan yapılan süt ürünleri ve peynirler; karpuz, şeftali, Trabzon hurması, mango, armut, ham muz, kuru meyveler, meyve suları, kayısı, elma gibi meyveler bulunuyor. Düşük FODMAP içeren besinler ise; havuç, marul, kabak, balkabağı, biber, kereviz, yeşil soğan, pazı, domates gibi sebzeler; pirinç, mısır, kinoa, yulaf ve bunlardan üretilen unlu ürünler; laktozsuz sütler ve yoğurtlar, ezine, tulum, parmesan gibi süt ürünleri ve peynirler; olgun muz, yaban mersini, kavun, üzüm, kivi, limon, portakal, papaya, çilek, mandalina gibi meyvelerdir.”

FODMAP DİYETİNİN AŞAMALARI

Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, FODMAP diyetinin aşamalarını ise şöyle anlattı:

“4-6 hafta boyunca yüksek FODMAP içeren besinler beslenmeden çıkarılır. Sonra hangi besinlerin size sorun yarattığını belirlemek için yavaşça tekrar eklenir. Her üç günde bir birer birer FODMAP içeren besinler tüketilir ve herhangi bir belirti olup olmadığı gözlemlenir. Belirtilere neden olan besinleri tespit ettikten sonra, o besinlerden mümkün olduğunca uzak durarak diğer besinler normal şekilde tüketilir”