Lahananın bu yararları bilinmiyordu

Lahananın kansere karşı etkili olduğu da biliniyordu. Peki, başka yararları neler? İşte yanıtı…

KAYNAK: Haber Merkezi
Lahananın bu yararları bilinmiyordu

Lahanada bol miktarda manganez, B6 vitamini, folik asit, omega-3 yağ asidi, B1 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, A vitamini, magnezyum ve 4 gramın üzerinde protein bulunur.

Lahana mide ülserine ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Sabah bulantısı ve astıma da iyi geldiği söylenmektedir.

Lahananın içerisinde bulunan kimyasallar belli kanser tiplerine karşı etkilidir ve DNA’nın onarılmasında hücrelere yardımcı olur.

1 kase buharda pişirilmiş lahanada sadece 33 kalori bulunur. Ancak günlük K vitamin ihtiyacının %90’ını karşılamanıza yardımcı oluyor.

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